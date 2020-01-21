2020 рік для «євробляхерів» почався з більших штрафів

Аня Мартинюк 21 січня 2020, 06:36

Стало відомо, що загрожує українським власникам авто на іноземній реєстрації.

Новину передає «Преса України».

З 1 січня 2020 року українці, які мають авто на іноземній реєстрації, платитимуть більші штрафи за не розмитнення. Мова йде про штраф до 170 тисяч гривень плюс конфіскація автомобіля. Як відомо, такі санкції повинні були вступити в дію в кінці серпня 2019 року. Однак на тлі страйків «євробляхерів» Кабмін відстрочив їх.

Ситуацію прокоментував експерт Остап Новицький. За його словами, нині існують способи обійти закон.

«Наприклад, розмитнити машину для людини з інвалідністю. Існує можливість ввезення автомобіля в якості благодійної допомоги без сплати податків, адже за законом такі особи мають право на отримання безкоштовного автомобіля. Європейський «благодійник» передає машину для нужденним особам в Україні, а той, вже після митного оформлення, передає її справжньому покупцеві», - зазначив він.

Ще один варіант, привезти в Україну розібране авто й зазначити в документах, що це «комплектуючі». Експерт також наголосив, що українці мали досить часу аби розмитнити автомобіль зі знижкою.