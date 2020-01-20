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У Криму не визначились, як забезпечити школярів сніданками

Аня Мартинюк 20 січня 2020, 14:01
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У Криму не визначились, як забезпечити школярів сніданками

В анексованому Криму взялись вирішувати, як реалізовувати нові пропозиції Путіна.

Новину передає «Преса України».

За даними російських ЗМІ, у так званій Держраді Криму підняли питання змін в школах анексованого півострова. Як зазначається, президент РФ Володимир Путін нещодавно озвучив нові пропозиції у посланні до Федеральних Зборів.

Так званий заступник голови Держради Республіки Крим Алла Пономаренко зауважила в свою чергу, що кримських учнів 1-4 класів збираються забезпечити безкоштовним гарячим харчуванням.

«У Республіці Крим цей захід соціальної підтримки вже працює. Кошти витрачаються з республіканського бюджету. Чи зможемо ми заощадити кошти республіканського бюджету і за рахунок федерального годувати дітей, або ж збільшиться вартість харчування на одну дитину, чи гроші перерахують і погасять нам з федерального бюджету - комітети Держради працюватимуть над аналізом ситуації», - додала вона.

За попередніми даними, у Сімферополі вартість шкільного сніданку становить 36 рублів, що еквівалентно 14,23 грн. 

 

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