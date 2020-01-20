У Криму не визначились, як забезпечити школярів сніданками

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В анексованому Криму взялись вирішувати, як реалізовувати нові пропозиції Путіна.
Новину передає «Преса України».
За даними російських ЗМІ, у так званій Держраді Криму підняли питання змін в школах анексованого півострова. Як зазначається, президент РФ Володимир Путін нещодавно озвучив нові пропозиції у посланні до Федеральних Зборів.
Так званий заступник голови Держради Республіки Крим Алла Пономаренко зауважила в свою чергу, що кримських учнів 1-4 класів збираються забезпечити безкоштовним гарячим харчуванням.
«У Республіці Крим цей захід соціальної підтримки вже працює. Кошти витрачаються з республіканського бюджету. Чи зможемо ми заощадити кошти республіканського бюджету і за рахунок федерального годувати дітей, або ж збільшиться вартість харчування на одну дитину, чи гроші перерахують і погасять нам з федерального бюджету - комітети Держради працюватимуть над аналізом ситуації», - додала вона.
За попередніми даними, у Сімферополі вартість шкільного сніданку становить 36 рублів, що еквівалентно 14,23 грн.
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