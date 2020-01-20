Українці не розписуватимуться в квитанціях при обміні валют

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У Нацбанку вирішили відмовитись від практики отримання на розрахункових документах підпису касира та клієнта.
Новину передає «Преса України».
НБУ дав добро на те, щоб при валютно-обмінних операціях клієнт обмінника не розписувався в квитанції. Так, у НБУ дозволили використовувати програмні реєстратори розрахункових операцій.
На сайту НБУ уточнюється, що електронні розрахункові документи прирівнюються до паперових.
«Нацбанк відмінив необхідність проставляти на розрахункових документах РРО підпис касира і клієнта, відбиток штампа. Ці зміни внесені відповідно до оновленнями до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, зміни до відповідного Закону України вступили в дію 19 січня.
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