Українці не розписуватимуться в квитанціях при обміні валют

Аня Мартинюк 20 січня 2020, 12:05

У Нацбанку вирішили відмовитись від практики отримання на розрахункових документах підпису касира та клієнта.

Новину передає «Преса України».

НБУ дав добро на те, щоб при валютно-обмінних операціях клієнт обмінника не розписувався в квитанції. Так, у НБУ дозволили використовувати програмні реєстратори розрахункових операцій.

На сайту НБУ уточнюється, що електронні розрахункові документи прирівнюються до паперових.

«Нацбанк відмінив необхідність проставляти на розрахункових документах РРО підпис касира і клієнта, відбиток штампа. Ці зміни внесені відповідно до оновленнями до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зміни до відповідного Закону України вступили в дію 19 січня.