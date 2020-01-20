У держорганах України працює багато негідників - Гончарук

Аня Мартинюк 20 січня 2020, 11:27

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук зробив гучну заяву. За його словами, у держорганах країни продовжують працювати негідники і покидьки.

Новину передає «Преса України».

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук виступив в ефірі телеканалу «Україна 24». За його словами, «слуги народу» не «вичистили» усіх нехороших людей з держорганів.

«Звичайно, велика система. Звичайно, багато чиновників, багато негідників і покидьків працює в органах державної влади. Звичайно, ми не всіх вичистили, не до всіх дотяглися. Але величезна кількість цих людей зараз живе у величезному дискомфорті. Вони або вже втратили, або втратять свої корупційні потоки», - запевнив Гончарук.

Він також уточнив, що мова йде про мільйони доларів в день. Найбільш популярними схемами, за словами прем’єра, є ігрові автомати, нелегальні АЗС, нелегальний вивіз деревини і контрабанда. Також Гончарук зазначив, що боротьба з корупцією призвела до того, що з’явилось чимало бажаючих «сіяти розбрат».