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Медведєв пояснив рішення йти у відставку

Аня Мартинюк 20 січня 2020, 10:55
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Медведєв пояснив рішення йти у відставку

Дмитро Медведєв вирішив відповісти на запитання, чому у РФ запланували зміни, в тому числі зміну уряду.

Новину передає «Преса України».

Уже експрем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв пояснив, чому російський кабмін неочікувано вирішив йти у відставку. За його словами, перед країною стоять масштабні завдання, які представлені в посланні президента Федеральним зборам.

«Для того щоб прийняти всі ці рішення, президент повинен бути абсолютно вільний у тому, щоб їх обговорювати і приймати без оглядки на будь-які інші фактори. Включаючи фактор уряду», - заявив Медведєв, даючи нове інтерв’ю.

Зокрема політик уточнив, що мова йде про оновлення політичної системи та «до певної міри навіть зміну балансу влади в країні».

Медведєв також нагадав, що очолював кабмін 8 років, що є немалим терміном.

«За новітню історію Росії це було перший раз», - зауважив він.

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