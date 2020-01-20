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НБУ розпочав тиждень з ослаблення гривні

Аня Мартинюк 20 січня 2020, 10:21
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НБУ розпочав тиждень з ослаблення гривні

Офіційна гривня в Україні продемонструвала значне ослаблення до долара. Нацвалюта віддала провідній іноземній валюті 16 копійок.

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 20 січня, НБУ встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 24,25 грн. Долар США зріс у ціні на 16 копійок. Тим часом офіційний курс гривні до євро становить 26,93 грн. Гривня віддала європейській валюті 3 копійки.

Готівкові курси валют наступні. Купівля долара відбувається за 24,09 грн. Продаж долара відбувається за 24,39 грн. Купівля євро проходить за 26,70 грн, а продаж за 27,12 грн.

Раніше українські експерти запевнили, що ніхто не може спрогнозувати, як та на що реагуватиме курс гривні. Тому запропонували українцям тримати різну валюту.

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