У Дніпрі загорівся гуртожиток мед коледжу (ВІДЕО)

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На місце події оперативно прибули екстрені служби.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 січня, близько 7:00 у місті Дніпро сталась пожежа у гуртожитку медичного коледжу. За даними видання «Інформатор», вогонь спалахнув в одній із кімнат на 9 поверсі будівлі, що на проспекті Богдана Хмельницького, 23а.
На місце події прибули рятувальники. Вони провели евакуацію людей.
«З будівлі терміново евакуювали мешканців. На місці події працювали рятувальники, поліцейські, медики та аварійна газова служба. Співробітники ДСНС оперативно приступили до ліквідації пожежі. Що послужило причиною загоряння, встановлять правоохоронці», - йдеться у повідомленні.
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