Ф'юрі покритикував Усика за незнання англійської мови

Аня Мартинюк 20 січня 2020, 09:25

Олександр Усик був розкритикований Тайсоном Ф'юрі. Останній навіть дозволив собі назвати українця «маленьким важкоатлетом».

Новину передає «Преса України».

Британський боксер Тайсон Ф'юрі вирішив розкритикувати українську легенду Олександра Усика. А саме за те, що він погано говорить англійською. Так, Ф'юрі наголосив, що не битиметься з українським важкоатлетом.

«Усик не входить в мій список. Він ноунейм. Він не принесе ніяких грошей. Для чого мені битися з ним? Він маленький важкоатлет, іноземець, який погано говорить по-англійськи. Мені потрібні великі бої, які цікавлять людей, і це не один з них», - навело слова Ф'юрі видання boxingnews24.

Нагадаємо, Олександр Усик раніше тримав титул абсолютного чемпіону світу у важкій вазі. На його рахунку 17 перемог на професійному рингу.