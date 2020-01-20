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Ф'юрі покритикував Усика за незнання англійської мови

Аня Мартинюк 20 січня 2020, 09:25
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Ф'юрі покритикував Усика за незнання англійської мови

Олександр Усик був розкритикований Тайсоном Ф'юрі. Останній навіть дозволив собі назвати українця «маленьким важкоатлетом».

Новину передає «Преса України».

Британський боксер Тайсон Ф'юрі вирішив розкритикувати українську легенду Олександра Усика. А саме за те, що він погано говорить англійською. Так, Ф'юрі наголосив, що не битиметься з українським важкоатлетом.

«Усик не входить в мій список. Він ноунейм. Він не принесе ніяких грошей. Для чого мені битися з ним? Він маленький важкоатлет, іноземець, який погано говорить по-англійськи. Мені потрібні великі бої, які цікавлять людей, і це не один з них», - навело слова Ф'юрі видання boxingnews24.

Нагадаємо, Олександр Усик раніше тримав титул абсолютного чемпіону світу у важкій вазі. На його рахунку 17 перемог на професійному рингу. 

 

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