Я б змусив Іран заплатити найвищу ціну – Ляшко

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Колишній депутат ВРУ Олег Ляшко вирішив поставити себе на місце влади у питанні збиття Іраном українського пасажирського літака.
Новину передає «Преса України».
Політик Олег Ляшко заявив у соцмережі, що змусив би Іран заплатити найвищу ціну за вбивство співгромадян - екіпажу і пасажирів рейсу PS752. Він також покритикував чинну владу.
«Українська влада має не догоджати іранській верхівці, а вимагати міжнародного трибуналу над убивцями і нові санкції проти Ірану. Заради справедливості світ повинен знати правду про трагедію і всіх причетних до неї!» - написав він.
Тим часом інтернет-спільнота зазначила, що Іран — дуже небезпечна країна, тому небезпечно з нею і зв'язуватися. У Мережі також порадили Ляшку «не хайпувати на крові».
«Олег, замість ловлі хайпу на крові, просто промовчали б в знак шани до загиблих. Їм ці заклики ні до чого, як і вбитим горем родичам», - з’явилось у коментарях.
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