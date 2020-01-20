Я б змусив Іран заплатити найвищу ціну – Ляшко

Аня Мартинюк 20 січня 2020, 08:51

Колишній депутат ВРУ Олег Ляшко вирішив поставити себе на місце влади у питанні збиття Іраном українського пасажирського літака.

Новину передає «Преса України».

Політик Олег Ляшко заявив у соцмережі, що змусив би Іран заплатити найвищу ціну за вбивство співгромадян - екіпажу і пасажирів рейсу PS752. Він також покритикував чинну владу.

«Українська влада має не догоджати іранській верхівці, а вимагати міжнародного трибуналу над убивцями і нові санкції проти Ірану. Заради справедливості світ повинен знати правду про трагедію і всіх причетних до неї!» - написав він.

Тим часом інтернет-спільнота зазначила, що Іран — дуже небезпечна країна, тому небезпечно з нею і зв'язуватися. У Мережі також порадили Ляшку «не хайпувати на крові».

«Олег, замість ловлі хайпу на крові, просто промовчали б в знак шани до загиблих. Їм ці заклики ні до чого, як і вбитим горем родичам», - з’явилось у коментарях.