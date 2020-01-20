Принц Гаррі назвав причину відмови від королівських обов'язків

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Принц Гаррі вперше офіційно прокоментував рішення про складання королівських обов’язків. За його словами, у нього та його дружини Меган Маркл немає іншого варіанту. Ситуація викликає у нього глибоку печаль.
Новину передає «Преса України».
Герцог Сассекський заявив, що він та його дружина Меган Маркл сподівалися продовжувати службу королеві, Речі Посполитої та його військовим об'єднанням без будь-якого державного фінансування. Однак це не вийшло втілити у реальність.
Наполягаючи, що Великобританія завжди буде його домом, він стверджував, що його дружина Меган підтримує ті самі цінності, що й він. Гаррі особливо наголосив, що рішення скласти королівські обов’язки було не легким, адже Меган Маркл сподівалася взяти на себе повну королівську роль після їх весілля.
«Рішення, яке я прийняв для своєї дружини та себе не було легким», - заявив він.
Принц Гаррі також подякував Її Величності та решті його сім'ї за підтримку.
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