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Українські користувачі мають можливість придбати новинку від Samsung значно дешевше, ніж європейські споживачі техніки.
Новину передає «Преса України».
У продажу не так давно з’явилась новинка від Samsung, смартфон Galaxy A51. У Європі телефон можна придбати за 340 євро. Мова йде про модель з 4 ГБ оперативної і 64 ГБ флеш-пам'яті. Тим часом модель з 6 ГБ оперативної та 128 ГБ флеш-пам'яті продається за 410 євро.
В Україні ж модель з 6 ГБ оперативної пам’яті уже зараз можна придбати за 9499 гривень, що еквівалентно близько 350 євро. З чим пов’язана така доступність смартфону поки невідомо.
Нагадаємо, раніше експерти повідомляли, що реальна вартість популярного смартфону iPhone менше ста доларів. Так, користувачі платять більшу частину вартості саме за бренд та його рекламу.
07:31: В Україні ціна на новий Samsung виявилась найнижчою у Європі
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