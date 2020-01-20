В міні-готелі Пермі загинуло 5 людей

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У Пермі зросла кількість жертв прориву труби. Як відомо, кріп застав людей в міні-готелі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 січня, російські ЗМІ повідомили, що у Пермі в результаті прориву труби з гарячою водою загинуло 5 людей. Мова йде про відвідувачів міні-готелю, де трапився інцидент. У МНС уточнили, що ще троє людей з опіками доправлені до лікарні.
У прес-службі адміністрації губернатора Пермського краю раніше повідомляли, що подія мала місце на вулиці Радянської Армії. Після прориву окріп потік в цокольний поверх, де й знаходиться міні-готель.
На місці події працювали представники екстрених служб.
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