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В міні-готелі Пермі загинуло 5 людей

Аня Мартинюк 20 січня 2020, 06:54
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В міні-готелі Пермі загинуло 5 людей

У Пермі зросла кількість жертв прориву труби. Як відомо, кріп застав людей в міні-готелі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 січня, російські ЗМІ повідомили, що у Пермі в результаті прориву труби з гарячою водою загинуло 5 людей. Мова йде про відвідувачів міні-готелю, де трапився інцидент. У МНС уточнили, що ще троє людей з опіками доправлені до лікарні.

У прес-службі адміністрації губернатора Пермського краю раніше повідомляли, що подія мала місце на вулиці Радянської Армії. Після прориву окріп потік в цокольний поверх, де й знаходиться міні-готель.

На місці події працювали представники екстрених служб.

 

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