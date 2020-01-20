В Одесі п’яний поліцейський збив людей

Аня Мартинюк 20 січня 2020, 06:30

27-річний чоловік наїхав на двох пішоходів. На щастя, останні вижили.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 січня, стало відомо про ДТП в Одесі. Тут на вулиці Люстдорфська дорога поліцейський збив двох пішоходів. А саме у міжквартальному проїзді біля супермаркету. У прес-службі Головного управління Національної поліції в Одеській області уточнили, що за кермом авто був 27–річний правоохоронець.

За попередніми даними, чоловік був п’яний. Що стосується постраждалих, це жінка та чоловік, їх доправили до лікарні з різними ступенями тяжкості.

Уточнюється, що горе-водій на момент ДТП не був при виконанні службових обов`язків.