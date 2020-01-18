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У Криму відповіли, коли РФ та Україна помиряться

Аня Мартинюк 18 січня 2020, 18:56
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У Криму відповіли, коли РФ та Україна помиряться

Голова Української громади Криму відповіла на запитання, коли відбудеться перезавантаження відносин між Росією та Україною. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 січня, російські ЗМІ оприлюднили статтю, в якій йдеться про думку жителів анексованого Криму щодо відносин України та Росії. Як зазначається, українці Криму вважають, що так зване перезавантаження може відбутись після зміни «прозахідної» влади у Києві.

Про це розповіла голова Української громади Криму Анастасія Гридчин.

«Кримські українці сподіваються на те, що не наші діти і внуки, а наше покоління станемо свідками перезавантаження відносин між двома братніми народами. Щоб Переяславська рада 2.0 здійснилася, керівництву нашої країни, республіки, громадським діячам потрібно працювати над зближенням України і Росії. Необхідно голосно заявляти про те, що відбувається в Криму, в житті кримських українців», - зазначила вона.

Гридчин також підкреслила, що допоки українська влада не зміниться, очікувати від неї визнання «кримського референдуму» не варто. Нагадаємо, Росія анексувала Крим у 2014 році.

 

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