У Криму відповіли, коли РФ та Україна помиряться

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Голова Української громади Криму відповіла на запитання, коли відбудеться перезавантаження відносин між Росією та Україною.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 січня, російські ЗМІ оприлюднили статтю, в якій йдеться про думку жителів анексованого Криму щодо відносин України та Росії. Як зазначається, українці Криму вважають, що так зване перезавантаження може відбутись після зміни «прозахідної» влади у Києві.
Про це розповіла голова Української громади Криму Анастасія Гридчин.
«Кримські українці сподіваються на те, що не наші діти і внуки, а наше покоління станемо свідками перезавантаження відносин між двома братніми народами. Щоб Переяславська рада 2.0 здійснилася, керівництву нашої країни, республіки, громадським діячам потрібно працювати над зближенням України і Росії. Необхідно голосно заявляти про те, що відбувається в Криму, в житті кримських українців», - зазначила вона.
Гридчин також підкреслила, що допоки українська влада не зміниться, очікувати від неї визнання «кримського референдуму» не варто. Нагадаємо, Росія анексувала Крим у 2014 році.
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