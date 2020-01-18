У Криму відповіли, коли РФ та Україна помиряться

Аня Мартинюк 18 січня 2020, 18:56

Голова Української громади Криму відповіла на запитання, коли відбудеться перезавантаження відносин між Росією та Україною.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 січня, російські ЗМІ оприлюднили статтю, в якій йдеться про думку жителів анексованого Криму щодо відносин України та Росії. Як зазначається, українці Криму вважають, що так зване перезавантаження може відбутись після зміни «прозахідної» влади у Києві.

Про це розповіла голова Української громади Криму Анастасія Гридчин.

«Кримські українці сподіваються на те, що не наші діти і внуки, а наше покоління станемо свідками перезавантаження відносин між двома братніми народами. Щоб Переяславська рада 2.0 здійснилася, керівництву нашої країни, республіки, громадським діячам потрібно працювати над зближенням України і Росії. Необхідно голосно заявляти про те, що відбувається в Криму, в житті кримських українців», - зазначила вона.

Гридчин також підкреслила, що допоки українська влада не зміниться, очікувати від неї визнання «кримського референдуму» не варто. Нагадаємо, Росія анексувала Крим у 2014 році.