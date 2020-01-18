Президент МАУ запропонував усім небайдужим вшанувати пам’ять жертв авіакатастрофи

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Євген Дихне запропонував українцям, де б вони не знаходились, натиснути автомобільний сигнал 19 січня об 11:00.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 січня, президент МАУ Євген Дихне повідомив, що 19 січня в Україну привезуть тіла загиблих в авіакатастрофі українців.
«Завтра наші друзі, колеги, співвітчизники, янголи рейсу PS 752 повертаються додому. Рідна земля, близькі та сім'ї мабуть ще ніколи не чекали на них із таким завмиранням сердець. Останній приліт і попереду вічний спокій...», - написав він.
Так, він запропонував усім небайдужим 19 січня об 11:00 натиснути автомобільний сигнал у знак солідарності з усією країною, яка готується попрощатися з жертвами авіакатастрофи в Ірані.
«Будь ласка, долучайтеся до нашої почесної "варти" на "прильоті" екіпажу PS 752. Зробіть репост та посигнальте. Вони мають знати, як палко ми чекали на них вдома...», - додав він.
Нагадаємо, 19 січня у терміналі В аеропорту «Бориспіль» відбудеться церемонія прощання з 11 загиблими в авіакатастрофі українцями.
«Попрощатися з загиблими можна з 13:00 до 19:00….У період з 12 до 13 за Київським часом буде обмежено рух на дорозі у напрямку до аеропорту "Бориспіль"», - наголосили у прес-службі МАУ.
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