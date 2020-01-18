Рейтинг Forbes найбагатших людей світу отримав нового лідера

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Джефф Безос та Білл Гейтс не змогли зайняти першу сходинку рейтингу Forbes найбагатших людей світу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 січня, стало відомо, що у рейтингу найбагатших людей світу відбулись певні зміни. Засновник Amazon Джефф Безос поступився першим місцем власнику Louis Vuitton Бернару Арно.
Стан французького магната Арно та членів його сім’ї оцінили $117 млрд. У Безоса тим часом $115,6 млрд. У трійці лідерів все ще тримається Білл Гейтс з $110,6 млрд.
Варто зазначити, що Білл Гейтс міг би бути лідером рейтингу, якби не пожертвував 35,8 мільярдів доларів на благодійність.
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