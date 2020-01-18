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Рейтинг Forbes найбагатших людей світу отримав нового лідера

Аня Мартинюк 18 січня 2020, 17:48
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Рейтинг Forbes найбагатших людей світу отримав нового лідера

Джефф Безос та Білл Гейтс не змогли зайняти першу сходинку рейтингу Forbes найбагатших людей світу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 січня, стало відомо, що у рейтингу найбагатших людей світу відбулись певні зміни. Засновник Amazon Джефф Безос поступився першим місцем власнику Louis Vuitton Бернару Арно.

Стан французького магната Арно та членів його сім’ї оцінили $117 млрд. У Безоса тим часом $115,6 млрд. У трійці лідерів все ще тримається Білл Гейтс з $110,6 млрд. 

Варто зазначити, що Білл Гейтс міг би бути лідером рейтингу, якби не пожертвував 35,8 мільярдів доларів на благодійність.

 

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