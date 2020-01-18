Рейтинг Forbes найбагатших людей світу отримав нового лідера

Аня Мартинюк 18 січня 2020, 17:48

Джефф Безос та Білл Гейтс не змогли зайняти першу сходинку рейтингу Forbes найбагатших людей світу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 січня, стало відомо, що у рейтингу найбагатших людей світу відбулись певні зміни. Засновник Amazon Джефф Безос поступився першим місцем власнику Louis Vuitton Бернару Арно.

Стан французького магната Арно та членів його сім’ї оцінили $117 млрд. У Безоса тим часом $115,6 млрд. У трійці лідерів все ще тримається Білл Гейтс з $110,6 млрд.

Варто зазначити, що Білл Гейтс міг би бути лідером рейтингу, якби не пожертвував 35,8 мільярдів доларів на благодійність.