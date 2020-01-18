Стало відомо, які незвичні імена давали українським дітям у 2019 році

Аня Мартинюк 18 січня 2020, 17:25

Українці досі намагаються обрати своїм дітям незвичні імена. Стало відомо, як називали дітей у минулому році.

Новину передає «Преса України».

Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції представило список з імен, які найчастіше давали українські батьки своїм дітям у минулому році. Так, у Києві популярними стали імена Соломія, Марія, Варвара, Мілана, Аріна, Олександр, Дмитро, Матвій, Марк.

Тим часом в інших куточках країни дітям дарували імена Єва, Аліса, Орест, Фрот, Аннаель, Вланєв, Агата, Глафіра, Герда, Фіона, Фея, Фелікс, Саватій, Ангел, Димитр, Ілай, Спартак, Агунік, Хаула, Дьйомерсі, Лаян, Оріяна, Азарий, Алимпий, Аліхан, Вільдан, Довуд, Стратон, Робін, Умут, Попелюшка, Ія, Лада, Марцеліна, Севіль, Теона; Брайан, Граф, Ісай, Нелею.

Нагадаємо, раніше в Україні виступали з ініціативою заборонити давати дітям імена, які називають неживі предмети, титули або хвороби, є географічними назвами або лайками; комбінують букви, символи і цифри.