Іран віддасть чорні скриньки зі збитого літака Україні

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Тегеран вирішив погодитись віддати українській стороні чорні скриньки зі збитого літака МАУ. Якщо розшифрувати їх не вийде, на допомогу підключиться Франція.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 січня, стало відомо, що Іран дав добро на те, аби чорні скриньки збитого 8 січня літака МАУ були передані Україні. Відповідну заяву зробив глава відділу розслідування інцидентів Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резайєфар.
Останній спілкувався з групою українських експертів з цього приводу. Він також зазначив, що жодна з чорних скриньок не була прочитана в Ірані. Також зазначається, що скриньки проаналізують у Києві, опираючись на досвід Франції, Канади та США. У разі, якщо розшифрувати чорні скриньки не вдасться, їх передадуть Франції.
Нагадаємо, в результаті випадкового збиття ракетою українського пасажирського літака загинуло 176 людей. Серед них 11 українців.
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