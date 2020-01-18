Трамп порадив Хаменею бути обережним зі словами

Аня Мартинюк 18 січня 2020, 08:03

Дональд Трамп присвятив Верховному лідеру Ірану Алі Хаменею твіт.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 січня, президент США Дональд Трамп заявив, що Верховний лідер Ірану Алі Хаменей «останнім часом не був таким Верховним, й повинен бути дуже обережним зі своїми словами».

Таким чином американський лідер відповів на зауваження Хаменея під час своєї першої за 8 років п’ятничної молебної проповіді, де він промовив прихильникам, які скандують «Смерть Америці», що елітарні революційні гвардії можуть виступити в бій за межами Ірану після вбивства США вищого іранського генерала Касема Сулеймані.

В результаті Трамп відповів у твітері.

«Так званий «верховний лідер» Ірану, який останнім часом не був таким Верховним, й не дуже добре сказав про США та Європу. Їх економіка руйнується, а їхні люди страждають. Він повинен бути дуже обережним зі своїми словами!» - написав американський лідер.