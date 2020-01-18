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Поклонська прокоментувала заклик позбавити Урганта громадянства

Аня Мартинюк 18 січня 2020, 07:39
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Поклонська прокоментувала заклик позбавити Урганта громадянства

Колишній так званий прокурор Криму Наталія Поклонська стала на захист шоумена Івана Урганта.

Новину передає «Преса України».

Заступник голови комітету Держдуми з міжнародних справ Наталія Поклонська відреагувала на інцидент з шоуменом Іваном Ургантом. Мова йде про вимогу православного громадського руху «Сорок сороків» позбавити телеведучого громадянства. А саме через його жарти.

За словами Поклонської, активісти проявляють нетерпимість й думають, що вони в праві вирішувати, хто може бути громадянином Росії, а хто – ні.

«Знаєте, що таке російське громадянство? Напевно, не всі розуміють, що за право називатися росіянином треба життям ризикувати», - зазначила вона.

Поклонська додала, що знайома з жартами Урганта й вважає його професіоналом свого діла. Нагадаємо, представникам руху не сподобався жарт про те, що православне Різдво збігається з днем народження актора Ніколаса Кейджа. Так, шоумен представив колаж, де американський актор лежить у яслах в оточенні Микити Михалкова, Квентіна Тарантіно та Стівена Спілберга.

 

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