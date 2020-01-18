На Одещині виявили понад 15 тонн небезпечних продуктів

Аня Мартинюк 18 січня 2020, 07:06

На одному із складів в Одеській області виявили продукцію, яку зберігали в неналежних умовах. Деякими продуктами навіть встигли поласувати гризуни.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 січня, стало відомо, що фахівці Головного управління Госпродспоживслужби в Одеській області провели відпрацювання одного із суб'єктів господарювання. В результаті було виявлено численні порушення.

Мова йде про порушення харчового законодавства. Так, вони створили реальну загрозу життю і здоров'ю людини.

«На момент інспекції виявлено понад 8,864 т готових м'ясних виробів (різні ковбаси), майже 3,616 т твердого сиру, 82 кг паштету, 2,39 т продукту жирового рослинно-вершкового 82, 5% жиру без відповідного маркування та необхідної інформації для споживачів», - йдеться у повідомленні.

Особливо наголошується, що продукти зберігались без дотримання температурного контролю та контролю вологості. Значну частину продуктів понадкушували гризуни.

«Рішенням Головного державного ветеринарного інспектора Одеської області тимчасово призупинено діяльність цього підприємства, перераховані продукти вилучені. Про цей випадок також повідомлено в правоохоронні органи для вжиття ними заходів реагування в межах їх компетенції», - зазначили у відомстві.