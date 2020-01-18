Депутат прокоментував рішення Зеленського не звільняти Гончарука

Аня Мартинюк 18 січня 2020, 06:33

Олександр Дубінський висловив свою думку з приводу другого шансу, який Володимир Зеленський дав уряду Гончарука.

Новину передає «Преса України».

Депутат від президентської фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський прокоментував події 17 січня. Мова йде про написання прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком заяви на звільнення на тлі скандалу з прослуховуванням.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський вирішив дати уряду Гончарука шанс.

«Короткий підсумок наради президента з прем'єром: тупого попросили звільнити ще більш тупих. Але звільнити нікого не вийде, тому що звільняти повинен самий тупий. Глухий кут», - написав Дубінський у соцмережі.

В результаті інтернет-спільното зауважила, що їй бридко від усієї ситуації.