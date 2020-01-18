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Олександр Дубінський висловив свою думку з приводу другого шансу, який Володимир Зеленський дав уряду Гончарука.
Новину передає «Преса України».
Депутат від президентської фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський прокоментував події 17 січня. Мова йде про написання прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком заяви на звільнення на тлі скандалу з прослуховуванням.
Як відомо, президент України Володимир Зеленський вирішив дати уряду Гончарука шанс.
«Короткий підсумок наради президента з прем'єром: тупого попросили звільнити ще більш тупих. Але звільнити нікого не вийде, тому що звільняти повинен самий тупий. Глухий кут», - написав Дубінський у соцмережі.
В результаті інтернет-спільното зауважила, що їй бридко від усієї ситуації.
07:06: На Одещині виявили понад 15 тонн небезпечних продуктів
06:33: Депутат прокоментував рішення Зеленського не звільняти Гончарука
14:23: У 2019 році Huawei поставила майже 7 мільйонів 5G смартфонів
12:25: У Панамі група екзорцистів закатувала вагітну жінку та 6 дітей
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