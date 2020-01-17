У 2019 році Huawei поставила майже 7 мільйонів 5G смартфонів 14:23
У Панамі група екзорцистів закатувала вагітну жінку та 6 дітей 12:25
Українців насмішила пенсія в декілька купюри плюс рол монет 11:30
Парнас запевнив, що бачив як Трамп наказував звільнити Йованович 10:55
У США визнали, що в результаті авіаудару Ірану по Іраку постраждали американці 09:12
Завершена ідентифікація тіл загиблих в авіакатастрофі українців 08:37
Через капітана Держприкордонслужби у Рівному зупиниться ціле підприємство 07:57
Українські експерти розповіли, як оперативно встановили причину авіакатастрофи в Тегерані 06:37
У Сумах жінку завалило сміттям у власній квартирі (ВІДЕО) 14:12
У компанії Huawei розповіли про досягнення за минулий рік. Так, представники компанії відзначили, що їх пристроїв 5G користуються шаленою популярністю.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 січня, стало відомо, що у 2019 році компанія Huawei поставила 6,9 мільйона 5G смартфонів. Китайський гігант також заявив, що він допоміг Samsung у плані продажів пристроїв 5G.
Торік Huawei випустив вісім смартфонів 5G - Huawei Mate 30 Pro 5G, Huawei Mate 30 5G, Porsche Design Huawei Mate 30 RS, Huawei Mate 20 X 5G, Huawei nova 6 5G і Huawei Mate X, а також Honor V30 Pro і Honor V30.
За останні кілька років, стверджують експерти, компанія Huawei вклала мільярди в свої дослідження 5G й зарекомендувала себе як один із світових лідерів у галузі зв'язку.
«А її мережеві інфраструктурні вироби, такі як базові станції та маршрутизатори, складають ключові частини багатьох існуючих мереж 5G по всій мережі світу. Й це попри конфлікт зі США», - наголосили експерти.
14:23: У 2019 році Huawei поставила майже 7 мільйонів 5G смартфонів
12:25: У Панамі група екзорцистів закатувала вагітну жінку та 6 дітей
11:30: Українців насмішила пенсія в декілька купюри плюс рол монет
10:55: Парнас запевнив, що бачив як Трамп наказував звільнити Йованович
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.