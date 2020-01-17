Експерти розповіли, як правильно чистити навушники

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За словами експертів, щоб навушники, особливо ті, за які довелось заплатити чималу суму, прослужили довше й не нашкодили здоров’ю, їх треба правильно чистити.
Новину передає «Преса України».
Видання Digital Trends вирішило розповісти, як правильно доглядати за навушниками, які в останні роки набули чималої популярності. Як зазначають експерти, незважаючи на всі переваги навушників вкладишів, усі вони мають істотний мінус: їх дуже важко чистити.
«Але утримання їх у первозданному стані має важливе значення не тільки для здоров’я вуха, але і для якості звуку», - йдеться у статті.
Отож перед очищенням навушники рекомендується від’єднати від пристрою, до якого вони підключені.
«Частіше за все, ви матимете справу з накопиченням вушної раковини на решітках, з яких випромінюється звук. Ніколи не занурюйте навушники ні в яку рідину. Це може спрацювати, але навіть якщо вони водонепроникні, є безпечніші та ефективніші варіанти для очистки навушників», - наголошують експерти.
Також слід уникати використання мила, шампунів або інших засобів для чищення. Особливо при чищенні навушників Apple. Рекомендується для чищення трохи змочити м’яку тканину без ворсу і просто витерти навушники. Можна використовувати сухий ватний тампон.
«Після будь-якого чищення навушники треба залишити на деякий час для висихання», - наголосили експерти.
Ще один метод очищення – з залученням спирту. Однак теж обережно, щоб рідина не потрапила на решітку.
«Пам’ятайте, гігієна важлива. Ваші вуха й шкіра в цілому може накопичувати погані бактерії», - підсумували автори статті.
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