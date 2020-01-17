У Microsoft пообіцяли зменшити свій вуглецевий слід

Аня Мартинюк 17 січня 2020, 13:27

Компанія Microsoft поставила нову мету у боротьбі зі змінами клімату, зобов'язавшись «вивести» стільки вуглецю, скільки було викинуто за всю 45-річну історію існування компанії.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 січня, стало відомо, що компанія Microsoft має на меті вивести з атмосфери більше вуглецю, ніж викидає. А саме до 2030 року. Крім того, компанія намагатиметься запобігти майбутнім викидам до 2050 року.

«Якщо останнє десятиліття навчило нас чому-небудь, це те, що технології, побудовані без цих принципів, можуть принести більше шкоди, ніж користі», - прокоментував генеральний виконавчий директор компанії Сатья Наделла.

За його словами, компанія повинна почати компенсувати згубні наслідки зміни клімату. Він також наголосив, що якщо глобальна температура продовжить невпинно зростати, результати будуть руйнівними.

Очікується, що Microsoft створить Інноваційний фонд клімату, який протягом найближчих чотирьох років інвестуватиме 1 млрд доларів для прискорення розвитку технології вилучення вуглецю з атмосфери.