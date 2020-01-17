В Одесі на звалищі знайшли 4-річну дівчинку (ВІДЕО)

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Українські журналісти дізнались, що у дитбудинку психологам доводиться багато працювати, аби подолати психологічну травму.
Новину передає «Преса України».
Журналісти ТСН представили сюжет, у якому йдеться про чотирирічну дівчинку Настю, яка жила на звалищі Одеси. Як зазначається, дитину знайшли минулого року. Вона жила в наметі з нетверезими волоцюгами. Так, було встановлено, що дитину покинув на звалищі власний батько.
Голодне і переохолоджене дитя забрали до дитбудинку. Наразі їй допомагають подолати психологічну травму.
«Коли Настю забрали в дитбудинок, вона була дуже налякана і починала плакати, як тільки бачила чоловіків», - наголосили журналісти.
Нагадаємо, дівчинку знайшли одеські волонтери. Разом з представниками міського відділу охорони здоров'я вони забрали дитину з саморобної курені, що на стихійному звалищі на Суднобудівній вулиці, та передали у дитбудинок.
12:25: У Панамі група екзорцистів закатувала вагітну жінку та 6 дітей
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