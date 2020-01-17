В Одесі на звалищі знайшли 4-річну дівчинку (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 17 січня 2020, 13:00

Українські журналісти дізнались, що у дитбудинку психологам доводиться багато працювати, аби подолати психологічну травму.

Новину передає «Преса України».

Журналісти ТСН представили сюжет, у якому йдеться про чотирирічну дівчинку Настю, яка жила на звалищі Одеси. Як зазначається, дитину знайшли минулого року. Вона жила в наметі з нетверезими волоцюгами. Так, було встановлено, що дитину покинув на звалищі власний батько.

Голодне і переохолоджене дитя забрали до дитбудинку. Наразі їй допомагають подолати психологічну травму.

«Коли Настю забрали в дитбудинок, вона була дуже налякана і починала плакати, як тільки бачила чоловіків», - наголосили журналісти.

Нагадаємо, дівчинку знайшли одеські волонтери. Разом з представниками міського відділу охорони здоров'я вони забрали дитину з саморобної курені, що на стихійному звалищі на Суднобудівній вулиці, та передали у дитбудинок.