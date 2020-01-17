У Панамі група екзорцистів закатувала вагітну жінку та 6 дітей

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Поліція Панами виявила церкву, у якій займались катуваннями. На жаль, не обійшлось без жертв.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 січня, стало відомо про інцидент у Панамі. Тут поліція виявила церкву, що належала маловідомій релігійній секті під назвою «Нове світло Божого», й була шокована. Прокурор Рафаель Балойс розповів, що в церкві тримали людей проти їх волі й жорстоко з ними поводилися.
«Над людьми проводились так звані обряди, їх били Бібліями, навіть задіювали мачете. Усі обряди були спрямовані на вбивство, якщо люди не каялись у гріхах. На жаль, ми знайшли тіла жертв», - розповів він.
Жертвами екзорцистів стала вагітна жінка та 6 дітей. Їх тіла зловмисники закопали. Про функціонування так званої церкви поліції розповіли потерпілі, яким вдалось втекти. Відомо, що правоохоронцям вдалось врятувати 14 людей. Серед них дві вагітні жінки та кілька дітей. У всіх є травми.
«Територія, де знаходилась церква, настільки віддалена, що правоохоронцям довелось використати вертольоти для транспортування потерпілих до лікарні. Наразі ми заарештували 10 підозрюваних у вчиненні злочину», - відзначив Балойс.
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