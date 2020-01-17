В Україні від грипу померли 7 людей

Аня Мартинюк 17 січня 2020, 11:47

З моменту старту епідемсезону семеро українців померли від грипу. Однак, про епідемію говорити ще рано.

Новину передає «Преса України».

Станом на 17 січня з початку епідемсезону в Україні від грипу померли семеро людей. За словами медиків, усі вони не були вакциновані.

Тим часом журналісти наголосили, що епідемії нема, однак кількість хворих росте. За попередніми даними, цього сезону циркулюють 4 штампи вірусу. Найнебезпечнішим для людини є вірус типу А, його ж називають свинячим грипом. Він може призвести до смерті людини.

Нагадаємо, вакцинація рекомендована людям, які найбільше ризикують захворіти на грип. Зокрема, це ті, які мають проблеми зі здоров’ям, вагітні жінки, діти, люди старше 65 років. Щоб грип не застав зненацька необхідно вести здоровий спосіб життя.