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У Мережі почали обговорювати пенсію українців, яка складається з декількох купюр, в тому числі однією з найвищим номіналом, та ролом монет.
Новину передає «Преса України».
Українка Тетяна Кірієнко оприлюднила у соцмережі свою пенсію. Жінка сфотографувала дві купюри номіналом тисяча гривень та двісті гривень, а поряд з ними рол з 50 монетами номіналом 2 гривні.
«Отримала пенсію, ржу не можу. Це допомога по втраті годувальника, 400 заплатила за дитсадок, Решту принесла додому, ось як не сміятися», - написала вона під фото.
Інтернет-спільнота тим часом зауважила, що все «було б смішно, якби не було так сумно». Як повідомлялось раніше, українці не оцінили ідею НБУ замінити паперові 1, 2, 5 та 10 гривень монетами розміром з одну копійку.
«Повертаємось у Середньовіччя. Носитимемо мішечки з монетами», - жартували в Мережі.
11:30: Українців насмішила пенсія в декілька купюри плюс рол монет
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