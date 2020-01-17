Українців насмішила пенсія в декілька купюри плюс рол монет

Аня Мартинюк 17 січня 2020, 11:30

У Мережі почали обговорювати пенсію українців, яка складається з декількох купюр, в тому числі однією з найвищим номіналом, та ролом монет.

Новину передає «Преса України».

Українка Тетяна Кірієнко оприлюднила у соцмережі свою пенсію. Жінка сфотографувала дві купюри номіналом тисяча гривень та двісті гривень, а поряд з ними рол з 50 монетами номіналом 2 гривні.

«Отримала пенсію, ржу не можу. Це допомога по втраті годувальника, 400 заплатила за дитсадок, Решту принесла додому, ось як не сміятися», - написала вона під фото.

Інтернет-спільнота тим часом зауважила, що все «було б смішно, якби не було так сумно». Як повідомлялось раніше, українці не оцінили ідею НБУ замінити паперові 1, 2, 5 та 10 гривень монетами розміром з одну копійку.

«Повертаємось у Середньовіччя. Носитимемо мішечки з монетами», - жартували в Мережі.