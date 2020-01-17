Парнас запевнив, що бачив як Трамп наказував звільнити Йованович

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У новому інтерв’ю Лев Парнас заявив, що Дональд Трамп особисто розпоряджався звільнити Марі Йованович за критику.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 січня, стало відомо, що близький соратник адвоката президента США Дональда Трампа Лев Парнас особисто бачив, як американський лідер говорив про те, що Марі Йованович повинна бути звільнена з посади посла США в Україні.
«Це був один з декількох випадків, коли Трамп намагався звільнити тодішнього посла Марі Йованович. У розмові торкнулися теми України. Я сказав президенту, що вона (Йованович – ред.) його критикує, і що, за її словами, він буде притягнутий до відповідальності. Щось в цьому роді. Я вже не пам'ятаю дослівно», - розповів Парнас.
За його словами, Трамп дуже розсердився і закликав свого помічника «звільнити її, позбавитись її».
Нагадаємо, 16 січня стартував процес імпічменту Трампа. Його звинувачують у тому, що він домагався від України проведення розслідування щодо свого ймовірного суперника на майбутніх президентських виборах. Мова йде про Джо Байдена. Демократи стверджують, що Трамп навіть почав чинити тиск на Київ, призупинивши військову допомогу Україні 391 млн доларів.
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