Гончарук вирішив звільнити крісло прем’єр-міністра

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Після того, як Олексій Гончарук вляпався у скандал, він написав заяву на звільнення.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 січня, прем’єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про відставку й передав її президенту Володимиру Зеленському. Про це Гончарук написав у соцмережі.
«Я прийшов на посаду - виконувати програму президента. Він для мене є взірцем відкритості та порядності. Однак, щоб виключити будь-які сумніви щодо нашої поваги і довіри до президента, я написав заяву про відставку і передав його президенту з правом внесення в парламент», - написав він.
При цьому Гончарук запевнив, що його уряд підготував серйозний фундамент для розвитку України у поточному році.
Нагадаємо, Олексій Гончарук вляпався у серйозний скандал. 15 січня з’явився запис його розмови з міністром фінансів Оксаною Маркаровою, першим заступником голови НБУ Катериною Рожковою, заступником керівника Офісу президента Юлією Ковалів та інші посадовцями. На записах Гончарук назвав себе профаном в економіці й заявив, що у Зеленського туман в голові.
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