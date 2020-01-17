Гончарук вирішив звільнити крісло прем’єр-міністра

Аня Мартинюк 17 січня 2020, 10:16

Після того, як Олексій Гончарук вляпався у скандал, він написав заяву на звільнення.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 січня, прем’єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про відставку й передав її президенту Володимиру Зеленському. Про це Гончарук написав у соцмережі.

«Я прийшов на посаду - виконувати програму президента. Він для мене є взірцем відкритості та порядності. Однак, щоб виключити будь-які сумніви щодо нашої поваги і довіри до президента, я написав заяву про відставку і передав його президенту з правом внесення в парламент», - написав він.

При цьому Гончарук запевнив, що його уряд підготував серйозний фундамент для розвитку України у поточному році.

Нагадаємо, Олексій Гончарук вляпався у серйозний скандал. 15 січня з’явився запис його розмови з міністром фінансів Оксаною Маркаровою, першим заступником голови НБУ Катериною Рожковою, заступником керівника Офісу президента Юлією Ковалів та інші посадовцями. На записах Гончарук назвав себе профаном в економіці й заявив, що у Зеленського туман в голові.