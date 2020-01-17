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У Запоріжжі студент зістрибнув з арочного мосту

Аня Мартинюк 17 січня 2020, 09:43
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У Запоріжжі студент зістрибнув з арочного мосту

У Запоріжжі сталось самогубство. 16-річний студент зістрибнув з 40-метрової висоти. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 січня, стало відомо  про інцидент, який трапився днем раніше у Запоріжжі. Тут близько 14:30 з арочного мосту висотою 40 метрів зістрибнув 16-річний підліток. Рятувальники, які прибули на місце трагедії лише констатували смерть людини.

Особу загиблого уже встановили. Це студент Запорізького гідроенергетичного коледжу. Відомо, що юнака, який переліз через огорожу мосту, помітив водій. Він намагався відмовити хлопця від самогубства, однак марно.

На місце трагедії також прибула мати хлопця.

 

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