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Після того, як США не підтвердили інформацію про загибель американських військових в результаті авіа ударів Ірану по Іраку, стало відомо, що все ж є постраждалі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 січня, американські ЗМІ підтвердили, що в результаті авіаударів, які здійснив Іран по американських базах Аль-Асада в Іраку, постраждали 11 службовців. Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що під час ракетного обстрілу 8 січня усі американські військові сховались у бункер й не постраждали.
«Одинадцять членів служби США були вивезені з авіабази Аль-Асада в Іраку. Їх лікують. У постраждалих симптоми струсу», - відзначив прес-секретар Центрального командування США.
Нагадаємо, після ракетного обстрілу в Ірані заявили, що в Іраку знищили 80 терористів, маючи на увазі американських військових.
09:12: У США визнали, що в результаті авіаудару Ірану по Іраку постраждали американці
08:37: Завершена ідентифікація тіл загиблих в авіакатастрофі українців
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