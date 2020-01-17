У США визнали, що в результаті авіаудару Ірану по Іраку постраждали американці

Аня Мартинюк 17 січня 2020, 09:12

Після того, як США не підтвердили інформацію про загибель американських військових в результаті авіа ударів Ірану по Іраку, стало відомо, що все ж є постраждалі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 січня, американські ЗМІ підтвердили, що в результаті авіаударів, які здійснив Іран по американських базах Аль-Асада в Іраку, постраждали 11 службовців. Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що під час ракетного обстрілу 8 січня усі американські військові сховались у бункер й не постраждали.

«Одинадцять членів служби США були вивезені з авіабази Аль-Асада в Іраку. Їх лікують. У постраждалих симптоми струсу», - відзначив прес-секретар Центрального командування США.

Нагадаємо, після ракетного обстрілу в Ірані заявили, що в Іраку знищили 80 терористів, маючи на увазі американських військових.