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У МВС повідомили, що тіла усіх загиблих в Тегерані українців ідентифіковано. Їх готують до повернення в Україну.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі МВС повідомили, що 16 січня експерти міністерства, які працюють в Тегерані, ідентифікували тіла усіх 11 громадян України. Мова йде про загиблих в авіакатастрофі Boeing 737.
«Експерти МВС, які знаходяться в Тегерані, отримали ДНК-профілі останків всіх 11 загиблих громадян України. Проводиться підготовка для подальшої передачі до України», - зазначено у повідомленні.
Очікується, що тіла загиблих будуть відправлені на батьківщину до 19 січня. Нагадаємо, 8 січня у Тегерані було збито український пасажирський літак. Усі 176 людей загинули. Мова йде про громадян семи країн. Іран визнав, що збив літак, однак випадково на тлі загострення відносин зі США.
В Офісі президента України заявили, що президент Ірану вибачився за збитий літак МАУ. Тепер від Ірану очікують компенсації.
09:12: У США визнали, що в результаті авіаудару Ірану по Іраку постраждали американці
08:37: Завершена ідентифікація тіл загиблих в авіакатастрофі українців
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