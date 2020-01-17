Завершена ідентифікація тіл загиблих в авіакатастрофі українців

Аня Мартинюк 17 січня 2020, 08:37

У МВС повідомили, що тіла усіх загиблих в Тегерані українців ідентифіковано. Їх готують до повернення в Україну.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі МВС повідомили, що 16 січня експерти міністерства, які працюють в Тегерані, ідентифікували тіла усіх 11 громадян України. Мова йде про загиблих в авіакатастрофі Boeing 737.

«Експерти МВС, які знаходяться в Тегерані, отримали ДНК-профілі останків всіх 11 загиблих громадян України. Проводиться підготовка для подальшої передачі до України», - зазначено у повідомленні.

Очікується, що тіла загиблих будуть відправлені на батьківщину до 19 січня. Нагадаємо, 8 січня у Тегерані було збито український пасажирський літак. Усі 176 людей загинули. Мова йде про громадян семи країн. Іран визнав, що збив літак, однак випадково на тлі загострення відносин зі США.

В Офісі президента України заявили, що президент Ірану вибачився за збитий літак МАУ. Тепер від Ірану очікують компенсації.