Через капітана Держприкордонслужби у Рівному зупиниться ціле підприємство

Аня Мартинюк 17 січня 2020, 07:57

Ольга Кардаш, яка, за попередніми даними, стала причиною не допуску в Україну турецьких експертів, змусила керівника підприємства у Рівному вдатись до радикальних дій.

Новину передає «Преса України».

Бізнесмен та засновник найбільшої на ринку легкої промисловості торгово-виробничої групи компаній «Текстиль-Контакт» Олександр Соколовський відреагував на скандал з не допуском в Україну турецьких експертів.

«Це ж як треба допекти виробниче підприємство, щоб вони всім колективом замовили вже 10 автобусів, планують в понеділок зупинити роботу і в кількості 600 осіб їдуть з плакатами мітингувати? Люди у нас можуть багато чого пробачити, але іноді приниження і образа тих, хто оре і наповнює наш бюджет, комусь із чиновників і силовиків може вилізти боком. Чого б дуже хотілося в цій історії, що виникла на рівному місці чи то через комплекс вахтера у одного прикордонника, чи то через системи хабарів і поборів, яких ця компанія принципово не дає», - написав він.

Як відомо, Рівненський льонокомбінат (ТМ Goldi) запросив до себе експертів з Туреччини. Останніх на кордоні не пропустили через «незрозумілу мету візиту». Гостів тримали 12 годин без перекладача, а згодом виявилось, що їх таки могли безперешкодно пустити, однак для цього їм треба було заплатити хабаря. Про це розповів директор Льонокомбінату Олег Червонюк, який додав, що з його юристами, які прибули у Львів з усіма документами про те, що громадяни Туреччини мали зрозумілу мету візиту, навіть не захотіли розмовляти.

«Капітан Держприкордонслужби Ольга Кардаш дозволила собі навіть не вийти до представників компанії, а після 17:00 години нам просто відповіли, що «робочий день закінчився», - розповідав Червонюк.

В результаті він попередив, що у наступний понеділок відбудеться акція протесту біля Львівського аеропорту і Західного управління Держприкордонслужби у Львові.

Бізнесмен Олександр Соколовський також додав, що «капітан Держприкордонслужби Ольга Кардаш, якій пощастило служити на доволі теплому місці - не в лісі, не в полі, й не на гарячих сході чи півдні, а в комфортних умовах львівського аеропорту взяла на себе сміливість чинити свавілля, завдавати збитків державі». Нагадаємо, турецьких експертів відправили додому, купивши їм за державні кошти квитки. Мова йде про 35 тисяч гривень.

«Виробничі і торговельні підприємства Олега Червонюка (а це близько тисячі співробітників) платять в рік більше 150 млн грн всіляких податків до бюджету. Але це глибоко пофіг «вахтерам», які вирішили не пропустити «понаїхавших» для консультацій турецьких технарів, незважаючи на величезну важливість для виробничої компанії, яка їх запросила! Навіщо нам своє виробництво, краще будемо купувати турецьке ...», - додав Соколовський.