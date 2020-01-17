У Мережу потрапили персональні дані українців

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Стало відомо, що персональні дані українців, які скористались держпорталом, тепер знаходяться у відкритому доступі. Мова йде про скани документів.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі Офісу омбудсмена зробили важливу заяву. На жаль, персональні дані українців, такі як копія паспорта та інших відсканованих документів потрапили у вільний одступ у Мережі. Мова йде про ті документи, які українці завантажували в Єдиний портал вакансій державної служби career.gov.ua.
«З метою встановлення фактичних обставин за дорученням Уповноваженого працівниками Департаменту в сфері захисту персональних даних здійснюється моніторинговий візит до Національного агентства України з питань державної служби, яке відповідно до законодавства здійснює адміністрування Єдиного порталу вакансій державної служби», - зазначили у прес-службі Офісу омбудсмена.
Тепер очікують відповідні заходи реагування. Першими про інцидент розповіли люди, які шукають роботу у держсекторі й виявили свої документи у Мережі. Експерт з кібербезпеки Андрій Перевезій в свою чергу написав наступне: «Для того, що б влаштуватися на роботу в державну структуру, необхідно заповнити анкету, резюме та завантажити свої документи на ресурс https://career.gov.ua. Створений за підтримки ЄС, допускаю, що і за гроші теж ЄС. Так ось завантажуючи документи, пам'ятайте, що зберігаються вони у відкритому доступі, ось так випадково сталося, і не дивуйтеся, якщо на Ваше ім'я випадково візьмуть кредит і т.д. Дмитро Дубілет що у нас з діджиталізацією? Напевно дану уразливість в рамках #FRD варто продемонструвати європейському омбудсмену, щоб Європа розуміла, що вона підтримує».
07:57: Через капітана Держприкордонслужби у Рівному зупиниться ціле підприємство
06:37: Українські експерти розповіли, як оперативно встановили причину авіакатастрофи в Тегерані
14:12: У Сумах жінку завалило сміттям у власній квартирі (ВІДЕО)
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