Українські експерти розповіли, як оперативно встановили причину авіакатастрофи в Тегерані

Аня Мартинюк 17 січня 2020, 06:37

З’явилися нові деталі розслідування авіакатастрофи українського літака в Тегерані. Стало відомо, що допомогло українським фахівцям оперативно визначити причину аварії.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 січня, стало відомо, що українські експерти змогли швидко визначити причину падіння українського літака в Ірані завдяки особистим речам пасажирів. Відповідну заяву зробив директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувин.

За його словами, 45 експертів, які працювали на місці падіння пасажирського судна, знали про причину аварії уже на наступний день, раніше від усіх фахівців. Так, вони помітили, що на особистих речах пасажирів є сліди вибуху ракети.

«Ми поставили запитання: де з останків могли перебувати мобільні телефони або якісь гаджети, на яких зазвичай в останні хвилини пишуть СМС або ще щось, завдяки чому могли було б зрозуміти, що трапилося. ... На місці збірки уламків літака ми знайшли кілька планшетів, останків мобільних телефонів, сумки з документами, картками. У них ми побачили наслідки дії вражаючих елементів і якогось іншого чинника. Потім, уже під час огляду кожної деталі літака, нами були визначені і виявлені місця, де попадали вражаючі елементи якоїсь ракети або вибухового пристрою. Також ми розклали всі елементи таким чином, як вони стояли на літаку. Тоді нам стало зрозуміло, що сталося, як сталося і яким чином. Це було 10 числа», - додав Рувин.

Він також наголосив, що після того, як українські експерти розповіли іранським про свої думки з приводу катастрофи, правоохоронці Ірану заборонили робити фото на місці аварії та навіть почали відмовляти у доступі до нього.