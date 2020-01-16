У Сумах жінку завалило сміттям у власній квартирі (ВІДЕО)

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Поліція Сум розшукала пенсіонерку, яка три дні не показувалась на очі сусідам. Виявилось, жінка весь час перебувала у сміттєвій пастці.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 січня, стало відомо про інцидент у Сумах. Тут 75-річну пенсіонерку довелось рятувати від сміття у власній квартирі.
Почалось все з того, що сусіди жінки помітили її відсутність впродовж останніх днів та звернулися до правоохоронців. Останні, прибувши на місце події, виявили, що у квартирі лежить купа мотлоху. Серед нього вони помітили руку, яка ворушила пальцями.
Пізніше було встановлено, що у пенсіонерки стався інсульт і вона три дні пролежала під сміттям. За словами медиків, жінці пощастило, що у неї є небайдужі сусіди.
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12:01: ВРУ підтримала функціонування казино в готелях та онлайн
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