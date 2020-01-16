У США відреагували на відставку уряду РФ

Аня Мартинюк 16 січня 2020, 13:41

Морган Ортагус заявила, що Штати стежать за ситуацією у Росії.

Новину передає «Преса України».

Офіційний представник держдепартаменту США Морган Ортагус прокоментувала відставку російського уряду. За її словами, США знаходяться на боці російських громадян.

«Ми інформовані і стежимо за тим, що відбувається. Можу сказати, що ми знаходимося на стороні російських громадян. Президент Дональд Трамп багаторазово заявляв, що він хоче кращих відносин між урядами», - наголосила вона.

Вчора, 15 січня, президент РФ Володимир Путін заявив про відставку уряду. Згодом прем’єр-міністр Дмитро Медведєв зазначив, що йде з посади. Відомо, що лідер Кремля запропонував йому посаду заступника голови Ради безпеки.