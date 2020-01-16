Україна вдвічі скоротила експорт цукру

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2019 рік виявився для України не дуже продуктивним в плані експорту цукру. Так, країна втратила покупців в Африці та Азії.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 січня, стало відомо, що минулоріч українські виробники цукру поставили на зовнішні ринки 236,8 тис. тонн цукру. У Національній асоціації виробників цукру «Укрцукор» уточнили, що це більш ніж удвічі менше, порівняно з результатом 2018 року, коли за кордон було продано 584,9 тис. тонн цукру.
Також наголошується, що у 2020 році істотних змін у цьому питанні не очікується. Ситуацію прокоментувала заступник голови правління НАЦУ «Укрцукор» Руслана Яненко.
«Цей рік був не надто сприятливим для українських цукроварів і в порівнянні з минулим можемо побачити, що експорт повністю просів: коли раніше експортний показник місяця досягав 40-60 тис. тонн, то в цьому останніх півроку в середньому експортували близько 5 тис. тонн цукру в місяць. В першу чергу це пов'язано зі світовим профіцитом, який «тиснув» на ринок і ціни», - пояснила вона.
Так, через конкуренцію збоку РФ та країн ЄС український ринок втратив Африку та Азію.
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