У Дніпрі повісився молодий хлопець

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Щоб вкоротити собі віку він використав шнурок з капюшона.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 січня, стало відомо про трагедію у місті Дніпро. Тут на вулиці Трансформаторній біля будинку №39 повісився молодий хлопець. За словами правоохоронців, він повісився на шнурку від капюшона.
Бездиханне тіло виявив близько 7:00 перехожий.
«За непідтвердженою інформацією, молодій людині було 19 років, він жив на тій же вулиці. Повісився на шнурку від капюшона на дереві. На місце прибули правоохоронці, вони встановлюють обставини події», - йдеться у повідомленні «Інформатора».
14:12: У Сумах жінку завалило сміттям у власній квартирі (ВІДЕО)
12:01: ВРУ підтримала функціонування казино в готелях та онлайн
11:18: У Кропивницькому хлопець провалився в шахту ліфта (ВІДЕО)
10:49: В Україні зібрались карати більшими штрафами за порушення правил пішоходами
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