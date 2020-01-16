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У Дніпрі повісився молодий хлопець

Аня Мартинюк 16 січня 2020, 12:44
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У Дніпрі повісився молодий хлопець

Щоб вкоротити собі віку він використав шнурок з капюшона.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 січня, стало відомо про трагедію у місті Дніпро. Тут на вулиці Трансформаторній біля будинку №39 повісився молодий хлопець. За словами правоохоронців, він повісився на шнурку від капюшона.

Бездиханне тіло виявив близько 7:00 перехожий. 

«За непідтвердженою інформацією, молодій людині було 19 років, він жив на тій же вулиці. Повісився на шнурку від капюшона на дереві. На місце прибули правоохоронці, вони встановлюють обставини події», - йдеться у повідомленні «Інформатора».

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