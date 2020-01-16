Кім Кардашян представила серію нових фото

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Зірка шоу «Сімейство Кардашян» Кім Кардашян поділилась казковими знімками.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 січня, американська зірка реаліті-шоу Кім Кардашян поділилась новими знімками. У соцмережі Інстаграм вона представила серію фото, на яких позувала уже з білим волоссям на фоні хмар.
Таким чином вона вирішила прорекламувати нову колекцію косметики KKW Beauty.
39-річна знаменитість порадувала прихильників. Її новий образ високо оцінили.
«Ця дзеркальна підлога і ці підбори роблять її просто ангелом», - відзначили у Мережі.
12:01: ВРУ підтримала функціонування казино в готелях та онлайн
11:18: У Кропивницькому хлопець провалився в шахту ліфта (ВІДЕО)
10:49: В Україні зібрались карати більшими штрафами за порушення правил пішоходами
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