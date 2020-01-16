Кім Кардашян представила серію нових фото

Аня Мартинюк 16 січня 2020, 12:27

Зірка шоу «Сімейство Кардашян» Кім Кардашян поділилась казковими знімками.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 січня, американська зірка реаліті-шоу Кім Кардашян поділилась новими знімками. У соцмережі Інстаграм вона представила серію фото, на яких позувала уже з білим волоссям на фоні хмар.

Таким чином вона вирішила прорекламувати нову колекцію косметики KKW Beauty.

39-річна знаменитість порадувала прихильників. Її новий образ високо оцінили.

«Ця дзеркальна підлога і ці підбори роблять її просто ангелом», - відзначили у Мережі.