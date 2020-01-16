ВРУ підтримала функціонування казино в готелях та онлайн

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Депутати України більшістю підтримали легалізацію грального бізнесу в України. Стало відомо, що зміниться в житті азартних гравців.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 січня, ВРУ підтримала законопроект № 2285-д про легалізацію грального бізнесу в Україні. Свій голос «за» віддали 260 народних обранців. Варто зазначити, що на засіданні був присутній 331 депутат.
Відомо, що новий законопроект охоплює сферу діяльності як фізичних казино, так і онлайн казино, а також букмекерської діяльності, випуску лотерей, та питання гри в покер в мережі Інтернет.
У документі прописано, що в окремих будівлях виключається розміщення ігрових залів та букмекерських пунктів. Зали для казино розміщуватимуться виключно в готелях, які мають від трьох зірок. Ще однією умовою є площа закладів – не менше 500 квадратних метрів.
Крім того народні обранці вирішили збільшити дозволений вік для гри в казино – 21 рік.
Ситуацію прокоментував глава профільного комітету Данило Гетманцев.
«Паспорт. За паспортом. Не в готель заходить, а заходить в гральний заклад в готелі - і на вході в цей гральний заклад перевіряють паспорт. Якщо контролюючий орган знаходить, що в цьому закладі грають особи, які є молодше 21 року, включаються або штрафи, або взагалі позбавлення ліцензії. Все дуже просто», - розповів він.
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