У Кропивницькому хлопець провалився в шахту ліфта (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 16 січня 2020, 11:18

Потерпілий впав з висоти сьомого поверху та вижив.

Новину передає «Преса України».

Журналісти ТСН повідомили про інцидент у Кропивницькому. Тут 18-річний юнак провалився в шахту ліфта. Він впав з висоти 7 поверху недобудови. На щастя, вижити йому вдалось, однак медики наразі оцінюють його стан як важкий.

Відомо, що на допомогу потерпілому прийшов звичайний перехожий, який викликав бригаду швидкої та рятувальників. Останні акуратно дістали юнака з шахти.

«Важка відкрита черепно-мозкова травма, струс мозку, безліч переломів черепа», - розповів лікар, відмовившись давати прогнози щодо стану хлопця.