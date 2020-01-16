В Україні зібрались карати більшими штрафами за порушення правил пішоходами

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Депутати «Слуги народу» вирішили впровадити більші штрафи за порушення ПДР. А саме, вчинених пішоходами.
Новину передає «Преса України».
У ВРУ зареєстрували законопроект №2697 депутатів президентської фракції «Слуга народу» про посилення відповідальності пішоходів за порушення правил дорожнього руху (ПДР). Його автори виступили з ініціативою підняти розмір штрафу за порушення пішоходами ПДР. В тому числі, якщо останні були у стані сп’яніння або їх поведінка привела до створення аварійної ситуації.
Так, за перехід у невстановленому місці, недотримання пішоходами вимог сигналів регулювання дорожнього руху порушники можуть заплатити 15 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян. А це 255 грн проти 51 гривні зараз.
Якщо вищезгадані порушення були здійснені у стані сп’яніння, штраф становитиме 30 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян, тобто 510 грн проти 136 грн. Тим часом адміністративне стягнення у вигляді попередження пропонують скасувати.
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