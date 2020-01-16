Єгипет відкрив найбільшу військову базу на Близькому Сході

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Президент Єгипту відкрив нову військову базу. Вона стала найбільшою на Близькому Сході.
Новину передає «Преса України».
15 січня президент Єгипту Абдель Фаттах Аль-Сісі відкрив військову базу Берніце, найбільшу в регіоні Червоного моря. Про це повідомляють офіційні ЗМІ.
У церемонії інавгурації взяли участь кілька арабських та закордонних чиновників та міністрів, включаючи наслідного принца Абу-Дабі та заступника Верховного головнокомандувача Збройними силами Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) Мухаммеда бен Заїда Султана Аль-Нахаяна.
Берніце займає понад 60 тисяч гектарів. Це одна з найновіших військових баз Єгипту - розташована вона на узбережжі Червоного моря уздовж південних кордонів Єгипту і включає військово-морську базу, авіабазу, армійський госпіталь, деякі бойові та адміністративні частини, а також поля для стрільби та навчань.
Як зазначається, база спрямована на «захист та безпеку узбережжя Південної Єгипту, захист економічних інвестицій та природних ресурсів у цьому районі, протистояння проблемам безпеки в Червоному морі та забезпечення глобального навігаційного руху через Червоне море до Суецького каналу країни та пов'язаних економічних сфер».
У 2017 році Сісі відкрив першу в Єгипті військову базу Мохамеда Нагуїба у східній прибережній провінції Матроу, яка, як вважалось, була найбільшою на Близькому Сході.
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