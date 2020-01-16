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Єгипет відкрив найбільшу військову базу на Близькому Сході

Аня Мартинюк 16 січня 2020, 10:16
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Єгипет відкрив найбільшу військову базу на Близькому Сході

Президент Єгипту відкрив нову військову базу. Вона стала найбільшою на Близькому Сході.

Новину передає «Преса України».

15 січня президент Єгипту Абдель Фаттах Аль-Сісі відкрив військову базу Берніце, найбільшу в регіоні Червоного моря. Про це повідомляють офіційні ЗМІ.

У церемонії інавгурації взяли участь кілька арабських та закордонних чиновників та міністрів, включаючи наслідного принца Абу-Дабі та заступника Верховного головнокомандувача Збройними силами Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) Мухаммеда бен Заїда Султана Аль-Нахаяна.

Берніце займає понад 60 тисяч гектарів. Це одна з найновіших військових баз Єгипту - розташована вона на узбережжі Червоного моря уздовж південних кордонів Єгипту і включає військово-морську базу, авіабазу, армійський госпіталь, деякі бойові та адміністративні частини, а також поля для стрільби та навчань. 

Як зазначається, база спрямована на «захист та безпеку узбережжя Південної Єгипту, захист економічних інвестицій та природних ресурсів у цьому районі, протистояння проблемам безпеки в Червоному морі та забезпечення глобального навігаційного руху через Червоне море до Суецького каналу країни та пов'язаних економічних сфер».

У 2017 році Сісі відкрив першу в Єгипті військову базу Мохамеда Нагуїба у східній прибережній провінції Матроу, яка, як вважалось, була найбільшою на Близькому Сході.

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