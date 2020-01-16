У Сімферополі на честь Захарченка назвали вулицю

Аня Мартинюк 16 січня 2020, 09:41

У Криму з’явилась вулиця імені Олександра Захарченка. Про це розповів російський депутат Андрій Козенко.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 січня, стало відомо, що одна з вулиць житлового кварталу «Кримська роза» в Сімферополі тепер носить ім’я так званого ексголови «ДНР» Олександра Захарченко. Про це у соцмережі розповів депутат Держдуми РФ Андрій Козенко.

«Таке рішення прийнято сьогодні на засіданні Комісії з присвоєння, зміни та анулювання найменувань елементів вулично-дорожньої мережі та планувальної структури Сімферополя», - йдеться у його повідомленні.

Нагадаємо, Олександр Захарченко був ліквідований 31 серпня 2018 року. Він загинув під час вибуху в кафе «Сепар», що на непідконтрольній Києві території Донецька. Як відомо, у Росії вирішили заявити, що Захарченка вбили українські представники. Тим часом українскі експерти наголосили, що ліквідація Захарченка була в інтересах Кремля.