Стало відомо, хто робитиме поправки до конституції РФ

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Володимир Путін розпорядився створити робочу групу, яка працюватиме над поправками до конституції. В неї увійшли актори, депутати, резиденти іноземних країн.
Новину передає «Преса України».
Президент РФ Володимир Путін поставив підпис під розпорядженням про створення робочої групи, яка трудитиметься над пропозиціями щодо внесенням поправок до конституції країни. Російські ЗМІ розповіли, хто увійшов до цієї групи.
Зокрема, це письменник Захар Прилепін, голова Всеукраїнської громадської організації ветеранів «Бойове братство» Борис Громов, олімпійська чемпіонка Олена Ісінбаєва, отаман Кубанського козачого війська Микола Долуда, співзасновник «Лабораторії Касперського» Наталія Касперська, президент Національної медичної палати Леонід Рошаль, депутат Держдуми Ірина Родніна та інші.
Відомо, що всього до групи увійдуть понад 70 осіб. Також наголошується, що серед них резиденти США та Монако.
Нагадаємо, 15 січня Володимир Путін запропонувавши внести ряд змін до конституції. Одразу після цього прем’єр Дмитро Медведєв заявив, що йде у відставку. На його місце прийде Михайло Мішустін.
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