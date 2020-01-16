У Мережі з’явилась повна розшифровка прослушки Гончарука (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 16 січня 2020, 08:32

Українські журналісти розшифрували, про що говорив Олексій Гончарук з Катериною Рожковою та Оксаною Маркаровою.

Новину передає «Преса України».

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук вляпався у скандал. У Мережі з’явився аудіо запис, на якому голос, схожий на голос Гончарука, веде діалог з заступником голови Нацбанку Катериною Рожковою та міністерки фінансів Оксаною Маркаровою. Зокрема, прем’єр-міністр зазначив на записі, що Володимир Зеленський має «туман в голові» й навіть називає президента примітивним.

При цьому Гончарук зізнається, що в економіці не розуміє нічого, адже є юристом. Після інциденту Гончарук не з'явився на засідання президентської фракції «Слуга народу», де він мав відзвітувати з приводу космічних зарплат міністрів.

Тим часом журналісти видання «Страна» представили повну розшифровку слів Олексія Гончарука.