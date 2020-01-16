В результаті авіа ударів у Сирії загинули 15 людей

Аня Мартинюк 16 січня 2020, 07:54

На північному заході Сирії відбулась нова серіа авіа ударів. На жаль, не обійшлось без жертв.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 січня, стало відомо, що днем раніше на північному заході Сирії відбулись авіа удари. А саме по ринку та промисловій зоні міста Ідліб. Щонайменше 15 людей загинули та 60 отримали поранення. Про це повідомили рятувальники «Білих касок».

«Росія знову доводить свою неповагу до будь-якого припинення вогню в Сирії, і що нещодавня угода з Туреччиною, в четвертий день, є не що інше, як повторюваний сценарій подібних невдалих угод», - додало видання CNN.

Нагадаємо, 12 січня набула чинності угода про припинення вогню в провінціях. Її підписували за посередництва Туреччини і Росії.

Місцева мешканка Кафра Нбель заявила, що поблизу Ідліб двічі було націлено місце, а літаки пролітали над головою протягом усього дня в середу.

«Щонайменше 5 бойових літаків націлювались на те, що рухається по землі», - додав 22-річний місцевй житель Мохаммед Кафранбель.